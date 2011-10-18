Адаптация CSS стилем сайта к макету

Могу с уверенностью сказать, Виталий профессионал в HTML - один из 100 фрилансеров на этом сайте а может даже и 1 из 300. Его достоинства: - очень быстро вникает в суть дела, т.е. Вы как заказчик тратите минимум нервов и сил на объяснения - всегда на связи - адекватные цены - скорость выполнения - минимум вопросов. а тупых вопросов вообще не было - умеет решать очень нестандартные задачи Если бы жил он в Киеве забрал бы к себе в офис!