Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
14 лет назад
CSSHTML
Могу с уверенностью сказать, Виталий профессионал в HTML - один из 100 фрилансеров на этом сайте а может даже и 1 из 300. Его достоинства: - очень быстро вникает в суть дела, т.е. Вы как заказчик тратите минимум нервов и сил на объяснения - всегда на связи - адекватные цены - скорость выполнения - минимум вопросов. а тупых вопросов вообще не было - умеет решать очень нестандартные задачи Если бы жил он в Киеве забрал бы к себе в офис!
$15
10 баллов
14 лет назад
Блестяще выполненная работа, только положительные эмоции. Человек все сделал как надо, плюс внес доработки и прислал работу до оплаты. Смело можно платить наперед.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятный в общении, понимает если возникают какие то проблемы, оплата в срок. От меня большой плюс
$20
10 баллов
14 лет назад
Верстка для сайта сделана профессионально. Рекомендую как ответственного исполнителя. Молодец!
HTML-верстка
3 отзыва
от $25
от 1 дня
нет рейтинга