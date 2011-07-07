Добрый день товарищи фрилансеры необходимо сверстать главную страницу.

Итого требования дизайн резиновый, ну и чтобы красиво в фаерфоксе, эксплрорер и хроме с оперой.

Плюс выпадающие меню должно быть на ксс. Макет в архиве прикреплен к проекту в псд.

Порядок расчета присылаете мне наверстанное проверяю если все ок высылаю деньги. В честность не сомневайтесь сумма не большая так что подвоха не будет.