Доработать вёрстку шаблона главной 1С Битрикс, требования резиновая, кроособразная и с валидацией без ошибок. Заказ будет отдан, кто предложит оптимальную цену,сроки и работающие примеры.
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Добрый день товарищи фрилансеры необходимо сверстать главную страницу.
Итого требования дизайн резиновый, ну и чтобы красиво в фаерфоксе, эксплрорер и хроме с оперой.
Плюс выпадающие меню должно быть на ксс. Макет в архиве прикреплен к проекту в псд.
Порядок расчета присылаете мне наверстанное проверяю если все ок высылаю деньги. В честность не сомневайтесь сумма не большая так что подвоха не будет.
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