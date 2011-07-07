Сверстать главную страницу

$15
HTML-версткаЗавершен5 заявок165 просмотров
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Добрый день товарищи фрилансеры необходимо сверстать главную страницу.

Итого требования дизайн резиновый, ну и чтобы красиво в фаерфоксе, эксплрорер и хроме с оперой.

Плюс выпадающие меню должно быть на ксс. Макет в архиве прикреплен к проекту в псд.

Порядок расчета присылаете мне наверстанное проверяю если все ок высылаю деньги. В честность не сомневайтесь сумма не большая так что подвоха не будет.

12 лет назад
t-sputnik
Антон 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
UA_IT
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Блестяще выполненная работа, только положительные эмоции. Человек все сделал как надо, плюс внес доработки и прислал работу до оплаты. Смело можно платить наперед.
Отличный заказчик, приятный в общении, понимает если возникают какие то проблемы, оплата в срок. От меня большой плюс
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