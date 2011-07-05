Верстка и программирование (JS Script) веб-стрниц

$500
HTML-версткаЗакрыт3 заявки160 просмотров
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Требуется сверстать веб-страницы и написать код для динамических элементов на js script. Помимо этого сверстанные страницы надо будет интегрировать под mod.x. От исполнителя желательно иметь в портфолио соответствующие примеры работ

12 лет назад
p-master
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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