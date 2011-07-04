Исправить ошибку на сайте.

Зарегистрованный пользователь сайта (joomla 1.5) в блогах добавляет своё новое сообщение. Пишет что сообщение было сохранено. Хотя это не так. Оно не вводится на главной странице и нет его в разделе. Уведомление на почту приходит. Раньше все работало.. Компонент myblog