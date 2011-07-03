Поправить верстку

Добрый день! Необходима кроссбраузерная верстка (от IE 7) одной главной + до 5ти внутренних Верстка просто в html - не под cms Код должен быть оптимальный, валидный и комментированный Требования: - опыт работы с html5 - опыт работы с css3 - наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот сайт:http://cms3.prgmm.ru/cat
1.Вид товаров необходимо сделать как вот здесь: http://tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=26
В столбик ,с разделением горизонтальной линии,каждого товара. и с рамочкой как у них.
а у нас щас по 3 товара в ряд без разделений.
2.Внизу сьехал футер ,поправить !
Сроки- сегодня !
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