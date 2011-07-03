Поправить верстку

Вот сайт:http://cms3.prgmm.ru/cat

1.Вид товаров необходимо сделать как вот здесь: http://tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=26

В столбик ,с разделением горизонтальной линии,каждого товара. и с рамочкой как у них.

а у нас щас по 3 товара в ряд без разделений.

2.Внизу сьехал футер ,поправить !

Сроки- сегодня !