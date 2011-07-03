Приватный проект для Александр Tommorrow

Требуется сверстать и интегрировать готовые PSD-шаблоны для Netcat Куплена версия: NetCat Extra Количество шаблонов (сайтов): 14-17 Основная масса сайтов: визитки Шаблоны в основном от : Template Monster (без флеша) Сроки: 2-3 шаблона в неделю Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка макетов из ПСД. Валидная, кроссбаузерная. Все детали обговорены.
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