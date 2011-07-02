Подкорректировать HTML теги

$50
HTML-версткаЗавершен12 заявок358 просмотров
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Подкорректировать HTML: путь к картинкам, абзацы, убрать лишние теги

В прикрепленном файле - пример, первые четыре позиции отформатированы, остальные нужно сделать также.

Всего три таких файла - рус, укр, англ язык.

HTML
12 лет назад
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dimamant
Дмитрий 
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
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