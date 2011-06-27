Сделать выделение

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$10
HTML-версткаЗакрыт3 заявки323 просмотра
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Есть сайт

http://cms16.prgmm.ru/

http://cms17.prgmm.ru/

меню выделяется добавлением в li иди a какогото класса

нужен скрипт который будет добавлять в нажатый пункт определенный класс и удалять из остальных пунктов

сайта работает на mootools и используется fullajax

на чем сделаете не принципиально, нужно чтобы эффективно работало

12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
kaaD
Юрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
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