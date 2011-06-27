Сделать выделение

Необходимо нарезать дизайн и интегрировать в старый Shop Script FREE (2006 года выпуска). Там стоит простой шаблонизатор smarty. Сайт: http://keramica.com.ua/ Говорите свои цены и сроки. Пример дизайна в аттаче. Никаких излишеств, все просто и не требует ...
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Есть сайт
меню выделяется добавлением в li иди a какогото класса
нужен скрипт который будет добавлять в нажатый пункт определенный класс и удалять из остальных пунктов
сайта работает на mootools и используется fullajax
на чем сделаете не принципиально, нужно чтобы эффективно работало
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