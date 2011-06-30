Интеграция дизайна в Shop Script

Добрый день. Необходимы выполнить верстку 4 внутренних страниц. Верстка основных имеется. Сроки, цена? Оплата ЯД или WM.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарезать дизайн и интегрировать в старый Shop Script FREE (2006 года выпуска). Там стоит простой шаблонизатор smarty.
Сайт: http://keramica.com.ua/
Говорите свои цены и сроки.
Пример дизайна в аттаче. Никаких излишеств, все просто и не требует функциональной доработки.
Нужно в ближайшее время.
Не смотрите, что исполнители выбраны - с ними работа не ведется.
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