Интеграция дизайна в Shop Script

Необходимо нарезать дизайн и интегрировать в старый Shop Script FREE (2006 года выпуска). Там стоит простой шаблонизатор smarty.

Сайт: http://keramica.com.ua/

Говорите свои цены и сроки.

Пример дизайна в аттаче. Никаких излишеств, все просто и не требует функциональной доработки.

Нужно в ближайшее время.

Не смотрите, что исполнители выбраны - с ними работа не ведется.