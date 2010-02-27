Верстка небольшого блока, но с нюансами

HTML-версткаЗакрыт3 заявки191 просмотр
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Нужно сверстать блок, что на картинке, xhtml. На левой части картинки как будет в обычном состоянии, на правой части как будет при нажатии на блок, обязательно - радиобаттон сделать как на картинки - он будет графический, если это возможно в принципе.

12 лет назад
seorank
Михаил 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Sablezub
Вадим 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов(-1)
12 лет назад
$5
1 день
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