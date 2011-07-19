Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен19 заявок339 просмотров
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Требуется кроссбраузерная под IE, FireFox, Opera верстка макетов. Ширина сайта – не фиксированная (сайт тянущийся)

Макеты страниц:

https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161INGQyMTI0NTgtYmEyNi00MDFiLWFiZmUtYjA2NzVkZTRkMDAz&hl=ru&authkey=CIDIlZQP

https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IOTI1Yjc5NTMtMzU4NS00MDNiLWJlOTItOTY5NjE0N2E1Mjgx&hl=ru&authkey=CIaG8foC

https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161INzM3YzNjOGYtODY5ZS00YmM4LTk2MzUtNmZjZDEyMmZmZDYx&hl=ru&authkey=CPjvwMMJ

https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IMmExZTlhYjgtOWJiYi00ODY3LWJhOTUtOGY1YjFjYWFlZTFm&hl=ru&authkey=CK3djskH

https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IYjBjOTM1ZGQtN2RjYy00YjViLWE5ODctZTI5MmIyMjAwY2U1&hl=ru&authkey=CKjp44EG

https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IZjM3NDZhZjEtYzNhZS00YWI1LWFlZTUtMThhNDRmNDM0NTA0&hl=ru&authkey=CNzoiNkI

https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IYWIxYWY4NTUtYzNiZC00ZmNiLTlkNmMtYzI4NjZkYzA5MjNl&hl=ru&authkey=CP2BzcoO

Выбранному исполнителю предоставлю ссылки на .psd

ТЗ на верстку:

https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IZjgwYzZlMGYtMjMxOS00NWY5LTgyYzEtYjBhZTVjYzkzNjUy&hl=ru&authkey=CLmD5NQC

Рассматриваются только конкретные заявки с указанием сроков и стоимости.

Верстка сайта
12 лет назад
Jtr
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
luckycss
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва(-4)
12 лет назад
$170
2 дня
Отличный специалист, проффесионал. Все четко, корректно, в оговоренные сроки. Рекомендую.
Отличный заказчик - понятное задание, мгновенная оплата.
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