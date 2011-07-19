Верстка сайта

Сегодня надо сверстать одну страницу (макет в уменьшенном виде приложен, исполнитель получает psd 1400*1280). Функциональность: в верхнем блоке указываем кол-во – получаем пересчет суммы; форма со всеми заполненными полями отправляется на e-mail; по клику на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется кроссбраузерная под IE, FireFox, Opera верстка макетов. Ширина сайта – не фиксированная (сайт тянущийся)
Макеты страниц:
https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161INGQyMTI0NTgtYmEyNi00MDFiLWFiZmUtYjA2NzVkZTRkMDAz&hl=ru&authkey=CIDIlZQP
https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IOTI1Yjc5NTMtMzU4NS00MDNiLWJlOTItOTY5NjE0N2E1Mjgx&hl=ru&authkey=CIaG8foC
https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161INzM3YzNjOGYtODY5ZS00YmM4LTk2MzUtNmZjZDEyMmZmZDYx&hl=ru&authkey=CPjvwMMJ
https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IMmExZTlhYjgtOWJiYi00ODY3LWJhOTUtOGY1YjFjYWFlZTFm&hl=ru&authkey=CK3djskH
https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IYjBjOTM1ZGQtN2RjYy00YjViLWE5ODctZTI5MmIyMjAwY2U1&hl=ru&authkey=CKjp44EG
https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IZjM3NDZhZjEtYzNhZS00YWI1LWFlZTUtMThhNDRmNDM0NTA0&hl=ru&authkey=CNzoiNkI
https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IYWIxYWY4NTUtYzNiZC00ZmNiLTlkNmMtYzI4NjZkYzA5MjNl&hl=ru&authkey=CP2BzcoO
Выбранному исполнителю предоставлю ссылки на .psd
ТЗ на верстку:
https://docs.google.com/leaf?id=0B78sF8R7161IZjgwYzZlMGYtMjMxOS00NWY5LTgyYzEtYjBhZTVjYzkzNjUy&hl=ru&authkey=CLmD5NQC
Рассматриваются только конкретные заявки с указанием сроков и стоимости.
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