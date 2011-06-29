Верстка 4 страниц

Требуется доработать шаблон на Vamshop – www.space-toys.ru/ Он готов на 90%, осталось совсем немного. В приложенном файле перечень ошибок. Обязательное требование: - Опыт создания шаблонов под Vamshop В отклике писать срок, стоимость и примеры работ ...
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Нужно сверстать 4 страницы:
http://download.alesko.eu/service.rar
От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). И самое главное цена за работу и сроки. Работа срочная. Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться.
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