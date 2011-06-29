Joomla подверстать модуль меню

Требуется подверстать существующий модуль меню на сайте.

добавляем слева от пунктов стрелочки (картинка), активный пункт более жирный. у подпунтов немного другой цвет, и активное выделение тоже жирным.

взяться и сделать нужно сейчас.

пишите сроки и цену.