Сверстать пару шаблонов для Joomla+virtuemart

Требуется доработать шаблон на Vamshop – www.space-toys.ru/ Он готов на 90%, осталось совсем немного. В приложенном файле перечень ошибок. Обязательное требование: - Опыт создания шаблонов под Vamshop В отклике писать срок, стоимость и примеры работ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
1) Есть 2 сайта.
2) Есть 2 шаблона в psd формате, содержащих всю графику с этих сайтов. Нужно на выходе получить 2 работающих сайта-магазина на joomla+virtuemart. Структура сайтов простенькая.
Для интересующихся: оставляем заявки здесь с ПРИМЕРНЫМИ ценами и сроками. Наиболее толковым товарищам скину в личку ссылки на сайты-образцы и всю другую необходимую информацию.
Сделать нужно качественно, не в стиле "на отвали". По деньгам не жмусь, но и без наглежа, верстка действительно примитивная.
Итак, господа, жду предложений.
P.S. Оплата через вебмани и либо с протекцией, либо с полной постоплатой. Никаких предоплат и авансов.
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