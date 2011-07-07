Сверстать пару шаблонов для Joomla+virtuemart

$100
HTML-версткаЗавершен15 заявок291 просмотр
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Задача:

1) Есть 2 сайта.

2) Есть 2 шаблона в psd формате, содержащих всю графику с этих сайтов. Нужно на выходе получить 2 работающих сайта-магазина на joomla+virtuemart. Структура сайтов простенькая.

Для интересующихся: оставляем заявки здесь с ПРИМЕРНЫМИ ценами и сроками. Наиболее толковым товарищам скину в личку ссылки на сайты-образцы и всю другую необходимую информацию.

Сделать нужно качественно, не в стиле "на отвали". По деньгам не жмусь, но и без наглежа, верстка действительно примитивная.

Итак, господа, жду предложений.

P.S. Оплата через вебмани и либо с протекцией, либо с полной постоплатой. Никаких предоплат и авансов.

JoomlaVirtuemart
12 лет назад
yad0ff
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
eXalleR-
Куд 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$101
1 день
Данный исполнитель показал себя мастером своего дела. Заказ был выполнен в предельно сжатые сроки с опережением и без того маленького срока. Качество работы - на 100%. Любые дополнительные правки и пометки выполняет беспрекословно. Всем, кому нужно профессионально и недорого, а, главное, точно в срок (или даже быстрее) сделать качественный сайт - обращайтесь именно к этому исполнителю! Рекомендую и надеюсь дальше продолжать наше сотрудничество.
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