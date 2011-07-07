Сверстать пару шаблонов для Joomla+virtuemart

Задача:

1) Есть 2 сайта.

2) Есть 2 шаблона в psd формате, содержащих всю графику с этих сайтов. Нужно на выходе получить 2 работающих сайта-магазина на joomla+virtuemart. Структура сайтов простенькая.

Для интересующихся: оставляем заявки здесь с ПРИМЕРНЫМИ ценами и сроками. Наиболее толковым товарищам скину в личку ссылки на сайты-образцы и всю другую необходимую информацию.

Сделать нужно качественно, не в стиле "на отвали". По деньгам не жмусь, но и без наглежа, верстка действительно примитивная.

Итак, господа, жду предложений.

P.S. Оплата через вебмани и либо с протекцией, либо с полной постоплатой. Никаких предоплат и авансов.