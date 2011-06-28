Решить проблему с багом под IE

Есть сайт на DLE - arttravel.kz. В нем на главной странице (новость) размещена таблица в которой есть текст и фотографии. При открытии через IE 7-8 содержимое таблицы не отображается, в оставльных браузерах отображается. Нужно найти решение чтобы содержимое таблицы отображалось в IE 7-8.

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