Парсинг меню сайта

Есть сайт на DLE 9.3 UTF-8 : awars.net В него нужно интегрировать этот слайдер: http://www.flashxml.net/banner-rotator.html Желательно: настроить вывод в слайдер из одной категории новостей через доп. поля - но не обязательно, достаточно даже просто вставить слайдер. Контакты для ...