Натянуть дизайн на CMS

$100
HTML-версткаЗавершен6 заявок285 просмотров
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Требуется натянуть готовый дизайн (исходники в .ai) на простую самописную CMS без изменения функционала

пример работы CMS http://detti-mag.ru/

дизайн (картинки) http://dl.dropbox.com/u/22046243/deti%202.zip

Сроки сжатые, начать работать надо сегодня

12 лет назад
MadeByRadionov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vladakan
Влад 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$100
1 день
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