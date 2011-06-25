Написать в htaccess переадресацию с условием

Вот это нужно сверстать: http://5.print.ua/ блочно, кроссбраузерно. исполнительно должен быть по-большей части онлайн. при успешном выполнении работы будут предоставлены и другие заказы на верстку. указываете цену и срок за эту верстку в своих предложениях к данному проекту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать переадрисацию с ссылок, содержащих в себе строку "/feed/" - на главную страницу. Исключением должен быть сайт site.com
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