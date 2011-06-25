Заточить стандартный шаблон DLE9.2 под IE6

Всем привет, Хочу найти исполнителя, который сверстает 6 страничек (с JS) css 3, кроссбраузерно, т.е. современно и круто!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть сайт.Уже рабочий. Для сайта использован стандартный шаблон DLE9.2. В IE6 он некорректно отображается.
Необходимо доверстать.
1) Ваша цена?
2) Срок?
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