Здравствуйте! Нужно сверстать макет, прикрутить к связке Drupal + Ubercart: есть готовая сборка этой связки - http://openstore.org.ua/ - нужно только настроить под задачи... ну и конечно прикрутить дизайн. Верстка: это 5+ страниц (главная, разделы, товар, информация, корзина, ...) в ...
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Нужна валидная, кроссбраузерная верстка очень простого макета. Размер фикс.
Нужен адекватный, здравомыслящий верстальщик, который:
- знает, как включать в Photoshop’е сетку;
- знает, что такое межстрочный интервал и где его посмотреть;
- видит что расстояние между блоками 10 px, то он делает его так же, а не берёт из головы любую цифру.
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