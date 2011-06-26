Всем привет. У меня такая ситуация - я хочу создать интернет-магазин, подобно этим сайтам - rpgsell(точка)net, elfmoney(точка)ru (предпочтение этому) У меня есть дизайнер, который все нарисует для сайта, что вы ему скажите. Нужен только человек, который ...