PSD->HTML (без натягивания)

Необходимо сверстать несколько внутренних страниц и внести изменения в уже готовые, см. ТЗ.

Кроссбраузерность!

Верстка главной и некоторых внутренних уже есть.

Натягивать на движок не нужно, все работы проводите локально и потом высылаете результат.

Оплата напрямую через СБС.

Исходники: http://files.mail.ru/O2D1BY

Зеркало: http://zalil.ru/31325715

В заявке сразу указывайте сумму и сроки, чтобы вас можно было выбрать.