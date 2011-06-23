PSD->HTML (без натягивания)

$45
HTML-версткаЗакрыт2 заявки326 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать несколько внутренних страниц и внести изменения в уже готовые, см. ТЗ.

Кроссбраузерность!

Верстка главной и некоторых внутренних уже есть.

Натягивать на движок не нужно, все работы проводите локально и потом высылаете результат.

Оплата напрямую через СБС.

Исходники: http://files.mail.ru/O2D1BY

Зеркало: http://zalil.ru/31325715

В заявке сразу указывайте сумму и сроки, чтобы вас можно было выбрать.

HTML
12 лет назад
Axel_zeppelin
Олег Сегаль 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vlad_P
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$45
2 дня
Влад взялся за задание, работал над ним 3 дня, всесто 1 дня, как указал в проекте... при этом выполнил около 20% задания. Я согласился и на это, отдав оставшуюся часть другому исполнителю. Влада я попросил только исправить ошибки, после чего он пропал. В результате абсолютно все пришлось отдать другому исполнителю.
  • Похожие заказы

  • Создание email шаблона

    $10

    Неодбходимо создать емаил шаблон для рассылок. За основу можно взять любой бесплатный шаблон и поменять ему дизайн а также добавить необходимые тексты. Дизайн шаблона выполняется на основе нашего сайта

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка одной страницы из PSD

    Требуется разверстать одну страницу Обязательно кроссбраузерно до мелочей, если еще и ризиной то просто шикарно. Скрин в приложении

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать сайт по готовым макетам

    Описание проекта: Необходимо сверстать по уже существующим макетам (По ссылкам все существующие макеты в сжатом виде. В наличии оригиналы в psd). Интересуют сроки и цена. Превью макетов: http://narod.yandex.ru/disk/16911761001/phatch.rar Обязательные требования: Валидность Реализация всех JS эффектов (выпадающее меню, всплывающие надписи, табы) Кросбраузерность Пояснения по ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка дизайна сайта. 4 страницы.

    $100

    Нужно качественно сверстать 4 страницы. На некоторых необходимо использование скриптов. Условия: 1. 100% дивы 2. Четкость, ясность и прозрачность кода 3. 100% кроссбраузерность в современных браузерах (FF, IE, Opera, Safari) 4. 100% валидность кода 5. При использовании JS сторонних разработчиков - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • HTML-вёрстка сайта из макета .psd

    $100

    Необходимо качественно, кроссбраузерно(ie7+), div-ами сверстать сайт из макета. Затачивать под систему управления НЕ требуется. Внешний вид сайта в приложении. Оплата после сдачи, тестирования и приёмки заказчиком. Требование к исполнителю — наличие похожих выполненных работ, знание jquery/javascript будет плюсом(но не обязательно).

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад