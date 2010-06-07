Влад взялся за задание, работал над ним 3 дня, всесто 1 дня, как указал в проекте... при этом выполнил около 20% задания. Я согласился и на это, отдав оставшуюся часть другому исполнителю. Влада я попросил только исправить ошибки, после чего он пропал. В результате абсолютно все пришлось отдать другому исполнителю.