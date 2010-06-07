Vlad_P

Влад Перелыгин Vlad_P

 
43 годаРоссия/Орел
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Ищу работу по области IT с возможностью карьерного роста. Рассмотрю любые Ваши предложения. Предлагаю свое резюме:

Р Е З Ю М Е

Ф.И.О.: Перелыгин Владислав Анатольевич

Место проживания: г. Орел

E-MAIL: [email protected]

ICQ: 199-682-545

Образование:

В 2002 году закончил факультет «Электроники и приборостроения» Орловского государственного технического университета

Специальность: конструктор-технолог ЭВС

В 2005 году закончил факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов ОГУ

Специальность: Программирование и новые информационные технологии

Навыки:

Верстка: HTML (кроссбраузерность, валидность кода), jquery

Базовые знания PHP, mysql.

Примеры работ:

http://antatrix.ru/

http://spb-piligrim.ru/

http://bonus-flash.ru/

http://arkmet.ru/

http://global-star.ru/

Дополнительная информация

Программные пакеты: Adobe Photoshop, Autocad.

Владение английским языком (в т.ч. техническим)

PHPMySQLHTMLjQuery
Отзывы заказчиков
stefan-t
Степан 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Нужна верстка сайта
Выполнил в срок. Помог в процессе привязки дизайна к движку. Рекомендую.
Рекомендую
Ответный отзыв
Axel_zeppelin
Олег Сегаль 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
0 баллов
12 лет назад
PSD->HTML (без натягивания)
Влад взялся за задание, работал над ним 3 дня, всесто 1 дня, как указал в проекте... при этом выполнил около 20% задания. Я согласился и на это, отдав оставшуюся часть другому исполнителю. Влада я попросил только исправить ошибки, после чего он пропал. В результате абсолютно все пришлось отдать другому исполнителю.
1QQ
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
0 баллов
13 лет назад
Качественно сверстать в Html+css
За все время Влад сверстал только 1 страницу и затянул сроки на 13 дней. На сегодняшний день никаких новостей от него. Непонятно почему я должен платить за такую работу...
alexbard
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Необходимо исправить верстку на сайте.
Всё очень понравилось, быстро нашли общий язык. Влад очень быстро понял суть проблемы и пошел на встречу непредвиденным трудностям. В общем рекомендую, хороший специалист!
Рекомендую
Ответный отзыв
ashtaro
Руслан 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Доверстать сайт
Адекватный и приятный человек с большим опытом. С работой справился оперативно и качественно, - сделал даже больше чем было оговорено изначально. Рекомендую к сотрудничеству всем, кому проект надо было закончить "еще вчера".
Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов(-2)
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга