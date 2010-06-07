Ищу работу по области IT с возможностью карьерного роста. Рассмотрю любые Ваши предложения. Предлагаю свое резюме:
Р Е З Ю М Е
Ф.И.О.: Перелыгин Владислав Анатольевич
Место проживания: г. Орел
E-MAIL: [email protected]
ICQ: 199-682-545
Образование:
В 2002 году закончил факультет «Электроники и приборостроения» Орловского государственного технического университета
Специальность: конструктор-технолог ЭВС
В 2005 году закончил факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов ОГУ
Специальность: Программирование и новые информационные технологии
Навыки:
Верстка: HTML (кроссбраузерность, валидность кода), jquery
Базовые знания PHP, mysql.
Примеры работ:
Дополнительная информация
Программные пакеты: Adobe Photoshop, Autocad.
Владение английским языком (в т.ч. техническим)