Доверстать сайт

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Завершен4 заявки218 просмотров

Здравствуйте!

Нужно:

1) Сверстать испанскую версию 5-ти страничного сайта.

2) Внести ряд исправлений в верстку предыдущего "подрядчика" (языки - русский, португальский).

3) И еще несколько мелочей...

Короче, работа не пыльная, но сделать надо быстро.

Предлагайте цены.

15 лет назад
ashtaro
Руслан 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Vlad_P
Влад 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Адекватный и приятный человек с большим опытом. С работой справился оперативно и качественно, - сделал даже больше чем было оговорено изначально. Рекомендую к сотрудничеству всем, кому проект надо было закончить "еще вчера".
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Vlad_P
Влад 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад