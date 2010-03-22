Необходимо оформить модуль вывода новостей и оформление вывода новостей в контенте. Образец для модуля новостей: http://dream-teen.kiev.ua/for-teen/pochemuchka.html только с учетом наших цветов
Верстка PSD-макета под Битрикс
Необходима валидная верстка PSD-макета под CMS Битрикс.
Макет в приложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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