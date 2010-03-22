Верстка PSD-макета под Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок197 просмотров

Необходима валидная верстка PSD-макета под CMS Битрикс.

Макет в приложении.

15 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$80
2 дня

Заявки фрилансеров

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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