Персонально для Антона Воронина (nehovaysyatopol)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка115 просмотров

Просьба остальных исполнителей не беспокоится.

Все условия оговорены, проект согласован.

15 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа! Второй раз обращаюсь к Антону и снова убеждаюсь, что мне повезло поработать с настоящим профессионалом своего дела. По итогам сотрудничества — только положительные эмоции. Качество верстки — эталонное.
Работаем уже второй раз, всем доволен, четкое задание, ответы на все мои вопросы, оплата моментально и в полном объеме. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка из PSD.

    $15

    Необходимо сверстать 1 страницу кросс браузерную, с элементами web 2.0. Макет можно посмотреть написав мне в skype lesha.zenin

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа с css файлами

    На html странице подключается несколько css файлов. В каждом из них множество разных css селекторов, при этом некоторые из них могут повторяться несколько раз в одном и том же css файле, либо могут быть прописаны ...

    CSSHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка главной странички сайта

    $15

    Особенности: 1. По центру; 2. Под верхним меню будет вставлен флеш-баннер (место для него в макете предусмотрено); Макет вышлю в псд. Джепеговская превьюшка в прикрепленном файле.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установить движок, сверстать макет

    $50

    Ищу верстальщика, чтобы установить joomla или drupal и натянуть шаблон, чтоб сайт полностью соответствовал этой картинке http://s11.radikal.ru/i184/1003/c5/197ca1f118e4.png На всех браузерах и разрешениях монитора. От Вас требуется надежность, соблюдеие ...

    DrupalJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка под WordPress

    Здравствуйте! Есть структура сайта есть дизайн. Нужно выполнить верстку под WordPress. Нужно чтоб можно было легко сменить задний фон и шапку. Дизан похож на вот этот www.skinnarmo.com/ видео должно легко меняться! ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка по psd макету

    $50

    Требуется сверстать страницу по макету, верстка резиновая, div'ная, кроссбраузерная, валидная, xhtml. Заявки оставляете в теме. С уважением, Олег.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Срочная вёрстка из PSD

    Вот макеты без пред просмотра их и реальной оценки просьба не беспокоить за срочность доплачу надо к утру. http://letitbit.net/download/7312.7b19a77b9ee4858a4165a8dbb/1.rar.html http://letitbit.net/download/9112.936f5f26fe621b868fc7b3822/2.rar.html Требуется сверстать срочно валидно на див ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка под Wordpress

    На постоянное сотрудничество требуется опытный верстальщик под CMS Wordpress. Определенный багаж знаний обязателен. Нужно быстро выполнять требующиеся работы. Писать на данный сайт или в проект или в личку. Писать на icq или ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка шаблона Shop-Script

    $150

    Необходимо сверстать шаблон Shop-Script. Полное ТЗ в приложении. Оставляйте предложения с точной ценой и сроком разработки (не более 5 дней)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад