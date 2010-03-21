Срочная вёрстка из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок297 просмотров

Вот макеты без пред просмотра их и реальной оценки просьба не беспокоить за срочность доплачу надо к утру.

http://letitbit.net/download/7312.7b19a77b9ee4858a4165a8dbb/1.rar.html

http://letitbit.net/download/9112.936f5f26fe621b868fc7b3822/2.rar.html

Требуется сверстать срочно валидно на див + цсс два макета

По ширине статика динамика по высоте

Приемущество цене и времени за которое будет результат.

15 лет назад
kronax
Сфер 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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