Уже есть html верстка страницы, но сделана была с css, нужно сделать без css. Есть файл дизайна psd на всякий случай.
Верстка
Здравствуйте.
Нужно сверстать макет(главная и внутренняя страницы разные), посадить на джумлу. Настроить обратную связь.
Верстка валидная, кроссбаузерная. Дивами, резиновая.
От вас.
Стоимость, сроки, работы на джумле.
Макет отправлю по запросу.
Отвечать здесь, личку не читаю.
Спасибо.
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