Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок251 просмотр

Здравствуйте.

Нужно сверстать макет(главная и внутренняя страницы разные), посадить на джумлу. Настроить обратную связь.

Верстка валидная, кроссбаузерная. Дивами, резиновая.

От вас.

Стоимость, сроки, работы на джумле.

Макет отправлю по запросу.

Отвечать здесь, личку не читаю.

Спасибо.

Joomla
15 лет назад
teamtv
46 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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