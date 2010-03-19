Создать стиль для форума на IPB3 из дизайна в PSD

Необходимо создать 3 стиля для форума на IPB3 из дизайна в PSD.

Есть три дизайна форума (IPB3), полностью идентичных (отлична только цветовая гамма).

Один из них в приложении.

В структуре форума изменена только шапка(!) + свои маленькие иконки.

Возможен наличный расчет в Москве.