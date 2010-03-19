Создать стиль для форума на IPB3 из дизайна в PSD

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок189 просмотров

Необходимо создать 3 стиля для форума на IPB3 из дизайна в PSD.

Есть три дизайна форума (IPB3), полностью идентичных (отлична только цветовая гамма).

Один из них в приложении.

В структуре форума изменена только шапка(!) + свои маленькие иконки.

Возможен наличный расчет в Москве.

15 лет назад
kuzevanov
Кузнецов 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
15 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
15 лет назад

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