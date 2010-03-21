Переверстка в блочную резину.

Обратился к Николаю, чтобы поправить верстку и настроить скрипт!!! Николай отозвался, проанализировал. В итоге, в кратчайшие сроки переверстал весь ресурс дивами, кроссбраузерно. Мне понравилось, работа была выполнено качественно и в кратчайшие сроки!!! Спасибо Вам Николай, обязательно буду работать с Вами еще!