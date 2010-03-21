Переверстка в блочную резину.

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Завершен4 заявки230 просмотров

Нужен человек, который сделает переверстку в блочную резину.

сайт tvoymobil.ru/index.php

15 лет назад
kompressor02
Виталий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

ru-ru
51 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$9
1 день
Обратился к Николаю, чтобы поправить верстку и настроить скрипт!!! Николай отозвался, проанализировал. В итоге, в кратчайшие сроки переверстал весь ресурс дивами, кроссбраузерно. Мне понравилось, работа была выполнено качественно и в кратчайшие сроки!!! Спасибо Вам Николай, обязательно буду работать с Вами еще!

Заявки фрилансеров

ru-ru
51 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад