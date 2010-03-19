Поправить верстку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок222 просмотра

Необходимо срочно исправить верстку в html шаблоне. Работы на пятнадцать минут, может меньше.

Бюджет пятнадцать-двадцать уе

Задание в прикрепленном архиве. (на скриншоте)

Необходимо убрать зону выделенную на скриншоте и там должна быть зона под контент (От верхнего меню, до футера)

HTML
15 лет назад
jastin
Никита 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

BAR
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

BAR
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад