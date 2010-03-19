Поправить верстку

Необходимо срочно исправить верстку в html шаблоне. Работы на пятнадцать минут, может меньше.

Бюджет пятнадцать-двадцать уе

Задание в прикрепленном архиве. (на скриншоте)

Необходимо убрать зону выделенную на скриншоте и там должна быть зона под контент (От верхнего меню, до футера)