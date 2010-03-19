Изменить шаблон dle

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Закрыт2 заявки90 просмотров

Задание на картинке в аттаче

шаблон скину выбранному исполнителю

DLE
15 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kolyagrozamorey
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Kolyagrozamorey
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад