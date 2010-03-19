Необходимо внести исправления в верстку существующего сайта. Все подробности при переписке.
Изменить шаблон dle
Задание на картинке в аттаче
шаблон скину выбранному исполнителю
Выбранный исполнитель
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