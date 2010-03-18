Откоректировать готовую вертску для всех браузеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки152 просмотра

Откоректировать готовую верстку для всех браузеров кроме IE6

5 страниц, привести в порядок что бы везде смотрелось без глюков.

CMS Drupal

Drupal
15 лет назад
krasniy001
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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