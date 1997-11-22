Резиновая верстка на DIV

Есть 1 страничка макета главной страницы сайта, посвящённой автомобилям. В JPG и PSD. Требуется ГРАМОТНЫЙ html-верстальщик, который сможет её мне сверстать. DIV-вёрстка не нужна, только TABLE. Чтобы всё было разбито по слоям, стили в css-файле. ...