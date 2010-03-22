Небольшое задание по верстке

1. Нужно на внутренних страничках – добавить слева и справа от центрального контента по колонке, ширина которых будет 125 пикселей.

Заполнить эти колонки 6-ю цветными прямоугольниками – соотв. слева три и справа – три. Как на скрине. Размеры прямоугольников 125 на 270 пикселей. Расстояние между первым и вторым и вторым и третьим – около 4-5 пикселей

2. На Главной страничке сайта шапка сейчас выполнена в красном и сером цветах. Нужно сделать ее такими же цветами, как на внутренних страничках, при этом логотип рекламодателя в шапке в виде дорожного знака должен остаться на месте.

Скрины прилагаю.

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