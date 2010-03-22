Небольшое задание по верстке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок308 просмотров

1. Нужно на внутренних страничках – добавить слева и справа от центрального контента по колонке, ширина которых будет 125 пикселей.

Заполнить эти колонки 6-ю цветными прямоугольниками – соотв. слева три и справа – три. Как на скрине. Размеры прямоугольников 125 на 270 пикселей. Расстояние между первым и вторым и вторым и третьим – около 4-5 пикселей

2. На Главной страничке сайта шапка сейчас выполнена в красном и сером цветах. Нужно сделать ее такими же цветами, как на внутренних страничках, при этом логотип рекламодателя в шапке в виде дорожного знака должен остаться на месте.

Скрины прилагаю.

Вышлю на почту стили и шаблоны в html

HTML
15 лет назад
Filka1982
Алла 
42 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$40
2 дня
Евгений поразил своей трудоспособностью, терпением и вниманием ко всем пожеланиям заказачика. Выполнил работу в срок, аккуратно, обращая внимания на все детали. Опытный верстальщик, ему можно доверять верстку любой сложности. Рекомендую!
Честный и доброжелательный заказчик ! - можно работать не переживая об оплате 100% , рекомендую ...!

Заявки фрилансеров

wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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