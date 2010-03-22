Есть такая проблема: http://www.seminee.md/news_archieve.php ---> http://img440.imageshack.us/img440/5312/problemr.png ...Дивы внутри страницы заимствуют стиль внешнего дива. Нужно подсказать, как это подправить. CSS - во вложении. ...
Небольшое задание по верстке
1. Нужно на внутренних страничках – добавить слева и справа от центрального контента по колонке, ширина которых будет 125 пикселей.
Заполнить эти колонки 6-ю цветными прямоугольниками – соотв. слева три и справа – три. Как на скрине. Размеры прямоугольников 125 на 270 пикселей. Расстояние между первым и вторым и вторым и третьим – около 4-5 пикселей
2. На Главной страничке сайта шапка сейчас выполнена в красном и сером цветах. Нужно сделать ее такими же цветами, как на внутренних страничках, при этом логотип рекламодателя в шапке в виде дорожного знака должен остаться на месте.
Скрины прилагаю.
Вышлю на почту стили и шаблоны в html
Выбранный исполнитель
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