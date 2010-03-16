Virtuemart

Требуется по сайту :

1. В категории пишет кол-во 0, хотя по внутренним папкам считает. Там может не совпадать кол-во т.к. одна и таже позиция может входить в две категории сразу.

> надо чтоб товары подкатегории отображались в категории без дополнительного присвоения ей категории , как было на старом сайте

2.если в модуле Подбор по параметрам сделать подбор, выводится страница с кнопкой Купить и шрифт заголовкой больше, надо сделать чуть меньше шрифт и без кнопки.

3. вывести переменную производителя в категорию

Жду ваших предложений.