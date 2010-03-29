Верстка и интеграция PSD на cms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок273 просмотра

Приветствую!

Ищу ответственного исполнителя, который умеет отлично верстать и "натягивать" макет на CMS.

Подробное ТЗ и Макет главно" и внутренних страниц (jpeg) в приложении, кандидату вышлю psd.

Требования.

отличные знания:

php

mysql

javascript

html/css

Наличие портфолио – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Алгоритм:

- верстка, показываете на своем хостинге

- интеграция на cms,

- 50% оплаты

- доработка/тест

- заливка на мой хост

- 50% оплаты

CMS, как вариант: DLE. Или предлагайте альтернативу!

Сроки - до 5 дней, оплата - 2 000 р.

Коммуникации только в SKYPE nick - bausovru

Оплата Я.деньги, wmR или wmZ

Важно: если у Вас нет сервера(хостинга), на котором вы будете показывать тест-версию сайта, прошу не отнимать ни Ваше не мое время.

CSSDLEHTMLJavaScriptMySQLPHP
15 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nullweb
Петр 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Отличный исполнитель - быстро и качественно все сделал в рамках указанного проекта. Рекомендую!
Приятно было сотрудничать. Четкие требования, подробные описания задач, своевременная оплата.

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nullweb
Петр 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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