Верстка и интеграция PSD на cms

Приветствую!

Ищу ответственного исполнителя, который умеет отлично верстать и "натягивать" макет на CMS.

Подробное ТЗ и Макет главно" и внутренних страниц (jpeg) в приложении, кандидату вышлю psd.

Требования.

отличные знания:

php

mysql

javascript

html/css

Наличие портфолио – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Алгоритм:

- верстка, показываете на своем хостинге

- интеграция на cms,

- 50% оплаты

- доработка/тест

- заливка на мой хост

- 50% оплаты

CMS, как вариант: DLE. Или предлагайте альтернативу!

Сроки - до 5 дней, оплата - 2 000 р.

Коммуникации только в SKYPE nick - bausovru

Оплата Я.деньги, wmR или wmZ

Важно: если у Вас нет сервера(хостинга), на котором вы будете показывать тест-версию сайта, прошу не отнимать ни Ваше не мое время.