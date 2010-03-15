Установить код.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок201 просмотр

Сайт http://onadvert.ru/ в шапке 2 баннера которые выводятся посредством кода, необходимо разместить их горизонтально, что-бы все выглядело по человечески, сделать отступ в несколько пикселей сверху. http://s53.radikal.ru/i139/1003/af/89477374bd1a.jp...

Для размещения баннеров горизонтально необходимо в код внести изменения, конкретно для элемента "a" добавить свойство "float:left;" или заменить"display:block" на "display:inline-block". Код есть. По цене ваши предложения.

15 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

jazzbass
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

jazzbass
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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