Установить код.

Сайт http://onadvert.ru/ в шапке 2 баннера которые выводятся посредством кода, необходимо разместить их горизонтально, что-бы все выглядело по человечески, сделать отступ в несколько пикселей сверху. http://s53.radikal.ru/i139/1003/af/89477374bd1a.jp...

Для размещения баннеров горизонтально необходимо в код внести изменения, конкретно для элемента "a" добавить свойство "float:left;" или заменить"display:block" на "display:inline-block". Код есть. По цене ваши предложения.