1) есть дизайн в psd 2) есть верстка в html нужно менять разрешение шаблона на 1024 используя псд файлы для экспорта картинок и увеличивая таблиц шаблона
Вёрстка из PSD макета под Joomla 1.5.15
Необходимо сверстать макет из PSD файла в шаблон для Joomla 1.5.15. Предпочтение отдается тем фрилансерам, которые не пропадают в оффлайне, разбираются в Joomla и лояльны к работодателям. Бюджет 2 000 руб.
Фиксированная вёрстка, соблюдение стандартов W3C, кроссбраузерность, блочная (div) вёрстка. Предоплата возможна только после получения первых результатов работы. За "ничего не делание" платить я не стану.
P.S. Прошу не беспокоить тех, у ково нет портфолио, отзывов. У меня нет времени ставить эксперименты, мне нужна четко выполненная работа за определенный срок, нужен профессионал для дальнейшего тесного сотрудничества.
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