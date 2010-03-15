Вёрстка из PSD макета под Joomla 1.5.15

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок225 просмотров

Необходимо сверстать макет из PSD файла в шаблон для Joomla 1.5.15. Предпочтение отдается тем фрилансерам, которые не пропадают в оффлайне, разбираются в Joomla и лояльны к работодателям. Бюджет 2 000 руб.

Фиксированная вёрстка, соблюдение стандартов W3C, кроссбраузерность, блочная (div) вёрстка. Предоплата возможна только после получения первых результатов работы. За "ничего не делание" платить я не стану.

P.S. Прошу не беспокоить тех, у ково нет портфолио, отзывов. У меня нет времени ставить эксперименты, мне нужна четко выполненная работа за определенный срок, нужен профессионал для дальнейшего тесного сотрудничества.

Joomla
15 лет назад
xmario
Руслан 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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