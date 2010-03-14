1) есть дизайн в psd 2) есть верстка в html нужно менять разрешение шаблона на 1024 используя псд файлы для экспорта картинок и увеличивая таблиц шаблона
Сменить шапку в шаблоне Joomla
Необходимо сменить логотип(png) в шапке сайта на скрипт плавной смены изображений. Скрипт есть. Подробности при переписке.
Заявки фрилансеров
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