Здравствуйте. Требуется переделать сайт (уже существующий www.derevointeriors.ru ) на язык HTML с использованием JS так, чтобы он не отличался ничем от оригинала. Оригинал написан на языке Ruby on Rails. ...
Изменение шаблона
Есть шаблон http://dle.in.ua/templates/7792-rip-zonemovieru.html, нужно сделать вывод новостей в 2 колонки примерно как на kinonik.com Для связи 432432934
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