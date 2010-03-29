Вёрстка макета + одеть на друпал

$69
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки176 просмотров

Нужно сверстать один макет на друпал.

В друпал нужно подключить:

1) фотоальбом

2) возможность добавления/редактирования новостей и страниц с помощью WYSIWYG-редактора (Полное редактирование содержимого, возможность вставки файлов, изображений, видео и скриптов)

Дизайн - резиновый. Сайт должен быть единого размера для всех разрешений. Высота сайта - примерно 1024. По ширине сайт вытягивается при помощи градиента. В центральном фрейме(там, где основной текст) должен быть скроллинг. Размер текста - не ограничен. Центральный фрейм - единое изображение. Боковые фреймы(малые) - с возможностью растяжения

Верхнее меню - изображения. Боковое меню - текст.

В общем:

1) сверстать дизайн

2) одеть на друпал

3) прикрутить к друпалу модули

4) выложить на наш хостинг.

За это плачу 70$ . Расчёт - яндекс-деньги по курсу 1 к 30. Макеты передам исполнителю.

Drupal
15 лет назад
Zonovdim
Дмитрий 
32 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$70
3 дня
Андрей отлично справился с задачей. Всё было сделано в лучшем виде. К замечаниям и доработкам отнёсся нормально. Спасибо за работу! www.aztravel-nsk.ru
Спасибо!

Заявки фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад

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