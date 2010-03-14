Внести изменения в верстку таблицы

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Завершен3 заявки171 просмотр

В таблице:

1) последние 4 категории статистики нужно удалить: TD 2PT Lost Fan P.

2) Заголовки категорий статистики Passing и Pitching. Должны быть Hitting и Pitching

3) Категория статистики Passing не полностью растянута на все подкатегории этого раздела нужно чтобы strikeouts покрывала полностью

4) Добавить 2-3 пиксела пустого места между разделами статистики hitting pitching и после имени игрока (столбик Name).

5) После того, как удалены последние 4 категории - желательно немного расширить столб Name за счет этого

Исходники в аттаче.

Сделать нужно сегодня.

15 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

artylion
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличный фрилансер. Без лишних вопросов выполнил задачу раньше срока, поправил небольшие замечания. Я очень доволен работой. Этого и требовалось. Спасибо, Михаил.

Заявки фрилансеров

artylion
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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