Внести изменения в верстку таблицы

В таблице:

1) последние 4 категории статистики нужно удалить: TD 2PT Lost Fan P.

2) Заголовки категорий статистики Passing и Pitching. Должны быть Hitting и Pitching

3) Категория статистики Passing не полностью растянута на все подкатегории этого раздела нужно чтобы strikeouts покрывала полностью

4) Добавить 2-3 пиксела пустого места между разделами статистики hitting pitching и после имени игрока (столбик Name).

5) После того, как удалены последние 4 категории - желательно немного расширить столб Name за счет этого

Исходники в аттаче.

Сделать нужно сегодня.