Необходима качественная верстка для движка Соц сеть. С добавлением javascript и php скриптов (возможно какое то ваше решение) Исходный материал уже на сервак залитый сайт.
Внести изменения в верстку таблицы
В таблице:
1) последние 4 категории статистики нужно удалить: TD 2PT Lost Fan P.
2) Заголовки категорий статистики Passing и Pitching. Должны быть Hitting и Pitching
3) Категория статистики Passing не полностью растянута на все подкатегории этого раздела нужно чтобы strikeouts покрывала полностью
4) Добавить 2-3 пиксела пустого места между разделами статистики hitting pitching и после имени игрока (столбик Name).
5) После того, как удалены последние 4 категории - желательно немного расширить столб Name за счет этого
Исходники в аттаче.
Сделать нужно сегодня.
Выбранный исполнитель
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