Сверстать дизайн для форума + настроить сам форум.

Здравствуйте.

Требуется сверстать дизайн и посадить его на форум phpbb3 (т.е. надо создать шаблон для этого форума). Есть простой дизайн в psd. Так же необходимо поставить пару модулей, по выводу последних сообщений с определенных категорий.

Дизайн покажу кандидатам.

Оставляйте примерные сроки, стоимость и контакты.

Спасибо.