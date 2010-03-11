Сверстать дизайн для форума + настроить сам форум.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки131 просмотр

Здравствуйте.

Требуется сверстать дизайн и посадить его на форум phpbb3 (т.е. надо создать шаблон для этого форума). Есть простой дизайн в psd. Так же необходимо поставить пару модулей, по выводу последних сообщений с определенных категорий.

Дизайн покажу кандидатам.

Оставляйте примерные сроки, стоимость и контакты.

Спасибо.

15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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