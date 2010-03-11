Натянуть отрисованный шаблона на WA Shop-Script

Добрый день.

Сейчас рисуется шаблон. Пока рисуется, ищем верстальщика-программиста для натяжки и прикрепления функций данного шаблона к движку WebAsyst ShopScript. Плюс к этому, нужно перенести весь контент со старого сайта (joomla, 60 - 80 страниц контента) на новый.

Фрилансерам с пустым портфолио или отсутствующими отзывами, просьба не беспокоить.

Предлагайте свои цены (диапазонно) и указывайте ориентировочные сроки реализации.