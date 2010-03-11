Натянуть отрисованный шаблона на WA Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки211 просмотров

Добрый день.

Сейчас рисуется шаблон. Пока рисуется, ищем верстальщика-программиста для натяжки и прикрепления функций данного шаблона к движку WebAsyst ShopScript. Плюс к этому, нужно перенести весь контент со старого сайта (joomla, 60 - 80 страниц контента) на новый.

Фрилансерам с пустым портфолио или отсутствующими отзывами, просьба не беспокоить.

Предлагайте свои цены (диапазонно) и указывайте ориентировочные сроки реализации.

JoomlaWebasyst
15 лет назад
TEXT-MOTOR
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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