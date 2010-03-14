Требуется верстка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок419 просмотров

Требуеться верстальщик, для выполнения небольших работ для верстки. Обращайтесь в аську 354277

15 лет назад
chelenger2008
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Groonya
Андрей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Спасибо работой доволен ))) буду еще обращаться
Отличный работодатель. Было очень приятно с ним работать. Всем рекомендую. Платит исправно и в срок.

Заявки фрилансеров

Groonya
Андрей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад