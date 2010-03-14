Приватный проект для Игоря Поплавского! Верстка сайта из PSD макетов. Жду Ваше предложение.
Требуется верстка
Требуеться верстальщик, для выполнения небольших работ для верстки. Обращайтесь в аську 354277
Выбранный исполнитель
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