Всем привет, Необходимо сверстать SVG страницу используя raphael.js. Страниц 6 Пишите, пожалуйста, свои цены и прикладывайте свои работы именно по SVG объектам
Натянуть шаблон на вордпресс
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