Есть макет .psd Нужно сверстать шаблон для Joomla 1.5. Фиксированная ширина и высота . Обязательно! : кроссбраузерность - адекватное отображение в разных браузерах, размерах окна и разрешениях, успешный опыт работы с шаблонами ...
Проблема со стилями в форме поиска в ие 6.
Есть Проблема со стилями в форме поиска в ие 6.
Вот ссылка на сайт: http://hotel.prgmm.ru/
Внизу смотрите Форму Бронирования,кликайте на Расширеный поиск в ие 6.
Жду Ваших предложений.
Решить необходимо оперативно данную проблему - сегодня за пару часов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно порезать несложный макет. Кроссбраузерность, валидность и чистота кода.Закрыт15 лет назад
- $250
Нужна разработка темы для DRUPAL, которая будет включать: - верстку - программирование JS-галереи - программирование темы Пожалуйста, оставляйте заявки только в том случае, если вы знаете, что такое тема ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется проанализировать все страницы сайта (их там несколько типов) и поправить верстку, чтобы была валидной. Адрес сайта в приложении. Общая концепция должна оставаться той же, что и сейчас - всё оформление в css, в html ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно внести небольшие изменения в верстку сайта магазина. Подредактировать 8 файлов стилей и картинки касающиеся стиля вывода одного поля. Предпочтение исполнителям с опытом. Предложения оставляйте кину в личку ТЗ.Завершен15 лет назад
Необходимо перевести екселевские таблицы в HTML Таблицы типа: ХХХ около 10 штук (сейчас- 2). Оплата по факту. Пишем здесь стоимость и срок!Закрыт15 лет назад
- $50
Требуется исправить 2 ошибки на двух сайтах. 1) newtone.az/gallery.html - исправить показ фотогалереи на страницах каталога (на 3-х языках) 2) 050cars.com - добавить немного кода для отображения не помещающихся ...Завершен15 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо сверстать главную страницу сайта как можно быстрее (до утра по МСК). Если владеете jQuery, то цены вам нет, т.к. в вёрстку необходимо добавить два ползунка и менюшку. Жду ...Завершен15 лет назад
Сверстать 4 страницы. Проверим на валидность, кроссбраузерность. Нужно качественно, в едином стиле, без лишних повторяющихся стилей и пр. Пишем сразу цену. Начать нужно завтра, до воскресенья вечера. Только с отзывами и ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт15 лет назад
Для проекта http://priceshock.ru Требуется поправить верстку для корректного отображения карточек товаров в разных браузерах. Суть проблемы - на лицо.Закрыт15 лет назад