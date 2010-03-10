Нужно разработать шаблон для Joomla, макет в psd

Есть макет .psd

Нужно сверстать шаблон для Joomla 1.5. Фиксированная ширина и высота .

Обязательно! : кроссбраузерность - адекватное отображение в разных браузерах, размерах окна и разрешениях, успешный опыт работы с шаблонами Joomla, опыт в настройке и конфигурации Joomla.

Мне нужно от Вас для решения:

- портфолио

- цена

- срок

- координаты (только e-mail, если возможно моб. тел. для прямого общения, в личку не писать редко смотрю)

Для связи: nwart [a] rambler.ru