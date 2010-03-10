Нужно разработать шаблон для Joomla, макет в psd

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок304 просмотра

Есть макет .psd

Нужно сверстать шаблон для Joomla 1.5. Фиксированная ширина и высота .

Обязательно! : кроссбраузерность - адекватное отображение в разных браузерах, размерах окна и разрешениях, успешный опыт работы с шаблонами Joomla, опыт в настройке и конфигурации Joomla.

Мне нужно от Вас для решения:

- портфолио

- цена

- срок

- координаты (только e-mail, если возможно моб. тел. для прямого общения, в личку не писать редко смотрю)

Для связи: nwart [a] rambler.ru

Joomla
15 лет назад
nwart
Игорь 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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