Нужно сделать выпадающее меню как на этом сайте http://demo.wordpress-premium.com/!preview/businessus2/1_front_page.htm плюсом к эффекту плавного появления подменю нужно добавить fade on mouseover, т.е при наведении пункты должны подсвечиваться плавно. основа - меню ...
Правки в верстке div
Требуется выполнить ряд правок в верстке. Подробное техзадание в приложении.
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